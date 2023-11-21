Госдеп США ввел визовые санкции против двух российских военнослужащих

Государственным департаментом США за якобы совершенные "грубые нарушения прав человека" на Украине были введены визовые санкции против российских военных полковника Азатбека Омурбекова и ефрейтора Даниила Фролкина.
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