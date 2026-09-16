Липецкий «Жилстройторг» с миллионной прибылью банкротит налоговая

Сумма долга не раскрывается, при этом выручка компании за 2025 год составила 302,9 млн рублей, чистая прибыль — 23,6 млн рублей.
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