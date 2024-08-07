Сергей Серебренников обсудил развитие города и кадровый дефицит с коллективом «БратскБытСервис»

Мэр Братска Сергей Серебренников провел встречу с сотрудниками организации ООО «БратскБытСервис», которая занимается благоустройством и озеленением города, производством расходных материалов для промышленных предприятий, выращиванием десятков видов рассады цветов и овощей, а также ведет активную работу по лесовосстановлению, сообщили в пресс-службе мэрии Братска.