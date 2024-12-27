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Царьград

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Водитель заглохшего Lexus погиб в страшной аварии в Лефортовском тоннеле

Водитель заглохшего Lexus погиб в страшной аварии в Лефортовском тоннеле

Из-за ДТП движение вставало на несколько часов.Авария произошла в Лефортовском тоннеле в Москве. Автомобиль «Volvo» на полной скорости врезался в «Lexus», когда тот остановился из-за поломки.

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