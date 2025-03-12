Сенатор Шумер: из-за позиции демократов по бюджету в США может наступить шатдаун

Работа федерального правительства США может частично остановиться в ночь на 15 марта после того, как сенаторы-демократы откажутся поддержать предложенный республиканцами закон о бюджете, заявил лидер сенатского меньшинства Чак Шумер.
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