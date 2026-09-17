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Царьград

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Более 15 тыс. школьников Подмосковья проверили знания на пробном ЕГЭ

Более 15 тыс. школьников Подмосковья проверили знания на пробном ЕГЭ

Свыше 15 тысяч одиннадцатиклассников из 486 школ Подмосковья приняли участие в пробном ЕГЭ по математике.

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