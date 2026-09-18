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Zero Hedge

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Students In UK Ordered To Undertake White Privilege Training

Students In UK Ordered To Undertake White Privilege Training

Students In UK Ordered To Undertake White Privilege Training Authored by Steve Watson via Modernity News, Britain's universities have started the new term the only way the education establishment knows how: by sitting 18-year-olds down and asking them to confess their "White privilege" before they are even allowed to unpack in halls.

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