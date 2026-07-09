Два уральца стали заслуженными мастерами спорта России

Сразу два уральских спортсмена удостоились присвоения звания заслуженный мастер спорта России. Так, боец клуба «Архангел Михаил» Константин Шахтарин отмечен Минспорта РФ – в июне он завоевал для нашей страны четвертое золото Чемпионата мира по муайтай, одержав победу в финале над действующим чемпионом Европы Евгением Федоринчиком.