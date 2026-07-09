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РИА Новый день

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Два уральца стали заслуженными мастерами спорта России

Два уральца стали заслуженными мастерами спорта России

Сразу два уральских спортсмена удостоились присвоения звания заслуженный мастер спорта России. Так, боец клуба «Архангел Михаил» Константин Шахтарин отмечен Минспорта РФ – в июне он завоевал для нашей страны четвертое золото Чемпионата мира по муайтай, одержав победу в финале над действующим чемпионом Европы Евгением Федоринчиком.

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