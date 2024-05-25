Защитник Трампа обвил создателей фильма о нем во вмешательстве в выборы

Global Look Press/IMAGO/hoo-me.com/MediaPunch Адвокат бывшего американского президента Дональда Трампа Дэвид Уоррингтон обвинил создателей "документально-драматического" фильма "Ученик", повествующего о становлении бизнес-империи миллиардера в 1970-х и 1980-х годах, в клевете и вмешательстве в президентские выборы.