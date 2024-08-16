В Курской области наши войска продолжают операцию по ликвидации крупной группировки украинских боевиков, которые, судя по направлениям нанесения ударов, очень хотели захватить газоизмерительную станцию "Суджа", а в идеальном сценарии — еще и повредить Курскую АЭС.
"Суджа" наносит Украине ответный удар
Комментарии
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ГН
Галина Назарова
Чувак, а ЗАЧЕМ очень хотели захватить газоизмерительную станцию "Суджа"? Разве эта газовая труба не идет по территории украины? разве там нет задвижек, чтобы перекрыть газ? Зачем? Только внятно
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13 час.
L
Leonid
...афтор уподобляется Сане Бочкарёву, который самозванно присвоил себе АБСОЛЮТНЫЙ РЕЙТИНГ и клепает статейки обо всём и про всё, в основном перепевая статейки других и только ради лайков... дебилизма какой-то
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11 час.
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