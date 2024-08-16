Спички - не игр...
Россия и мирНовостиПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спички - не игрушка

85 854 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Олег Самойлов
    У Нашего терпение хоть и значительное, но НЕ беспредельное! В какой-то момент оно закончится...Ну вот и славнень...
  • Юрий Золотарев
    И висеть тебе, говнюку, в петле - на радость всем НОРМАЛЬНЫМ россиянам!«Несите ледоруб!»...
  • Юрий Золотарев
    Это ТЫ, мерзость невзоровская, фейк по рождению и сукин сын по сути!«Несите ледоруб!»...

"Суджа" наносит Украине ответный удар

"Суджа" наносит Украине ответный удар

  В Курской области наши войска продолжают операцию по ликвидации крупной группировки украинских боевиков, которые, судя по направлениям нанесения ударов, очень хотели захватить газоизмерительную станцию "Суджа", а в идеальном сценарии — еще и повредить Курскую АЭС.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ГН
Галина Назарова
Чувак, а ЗАЧЕМ очень хотели захватить газоизмерительную станцию &quot;Суджа&quot;? Разве эта газовая труба не идет по территории украины? разве там нет задвижек, чтобы перекрыть газ? Зачем? Только внятно
Ответить
13 час.
L
Leonid
...афтор уподобляется Сане Бочкарёву, который самозванно присвоил себе АБСОЛЮТНЫЙ РЕЙТИНГ и клепает статейки обо всём и про всё, в основном перепевая статейки других и только ради лайков... дебилизма какой-то
Ответить
11 час.

Картина дня

наверх