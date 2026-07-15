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Военное обозрение

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Неубиваемый? Не совсем. Где на самом деле изнашивается автомат Калашникова

Неубиваемый? Не совсем. Где на самом деле изнашивается автомат Калашникова

АК заслужил репутацию неубиваемого не потому, что его детали вечны, а потому что конструкция необычайно терпима к грязи и небрежности — но изнашивается и ломается он, как любой механизм, и вопрос лишь в том, где именно.

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