Неубиваемый? Не совсем. Где на самом деле изнашивается автомат Калашникова

АК заслужил репутацию неубиваемого не потому, что его детали вечны, а потому что конструкция необычайно терпима к грязи и небрежности — но изнашивается и ломается он, как любой механизм, и вопрос лишь в том, где именно.
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