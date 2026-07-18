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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ксавьер Мун договорился с «Зенитом» о расторжении контракта и готовится к выступлению в Канаде

У « Зенита » большие проблемы с задней линией. Защитник Ксавьер Мун подписал контракт с «Виннипегом» и, по сообщению телеграм-канала «Свободный агент», все же договорился о расторжении действующего соглашения с клубом из Санкт-Петербурга.

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