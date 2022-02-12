Видео: Женщина-йети, которая жила среди людей долгие годы — легенда или правда

Видео: Женщина-йети, которая жила среди людей долгие годы — легенда или правда

Эту историю обычно воспринимают как легенду. Она приключилась с жителями Абхазии. Неподалеку от маленькой деревни жили люди, которые отличались от обычных людей внешним видом.

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