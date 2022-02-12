Видео: Женщина-йети, которая жила среди людей долгие годы — легенда или правда

Эту историю обычно воспринимают как легенду. Она приключилась с жителями Абхазии. Неподалеку от маленькой деревни жили люди, которые отличались от обычных людей внешним видом.
Популярные статьи
- Женщина стояла напротив могильной плиты – еще раз оглядела фронт проделанной работы, и внутри почувствовала удовлетворение … Одно только не учла!
- Самые ожидаемые открытия музеев 2022 года
- Корейский художник превращает животных в оригинальных персонажей, которые выглядят так, как будто они принадлежат аниме
Свежие комментарии