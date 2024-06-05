Председателю комитета Госдумы понравилось, как в Кургане решают проблемы. Видео

Председателя комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергея Гаврилова приятно удивила Курганская область своей способностью эффективно решать возникающие проблемы.
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