Розенбаум про современных игроков: «Волосы выбелены, татухи по всей коже, цветные бутсы. Девчонкам нравится, но мяч-то от тебя отскакивает, сынок. Российского футбола нет»

Народный артист России Александр Розенбаум поделился мнением о современных российских футболистах. – Все, о чем вы сказали применительно к футболу, отражается, на ваш взгляд, на содержании игры? Конкретно на том, как люди бегут, бьют, идут в обводку, в борьбу? – Конечно, отражается.