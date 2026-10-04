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Розенбаум про современных игроков: «Волосы выбелены, татухи по всей коже, цветные бутсы. Девчонкам нравится, но мяч-то от тебя отскакивает, сынок. Российского футбола нет»

Народный артист России Александр Розенбаум поделился мнением о современных российских футболистах.  – Все, о чем вы сказали применительно к футболу, отражается, на ваш взгляд, на содержании игры? Конкретно на том, как люди бегут, бьют, идут в обводку, в борьбу? – Конечно, отражается.

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