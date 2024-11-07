Трамп намерен встреться с Байденом в Белом доме в скором времени

Global Look Press/CNN/XinHua Победитель выборов президента США Дональд Трамп планирует уже в скором времени воспользоваться приглашением действующего американского лидера Джо Байдена в Белый дом для обсуждения процедуры передачи власти.
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