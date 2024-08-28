18 шедевральных построек от горе-архитекторов с нестандартным взглядом

Архитектура играет ключевую роль в жизни общества, помогая создавать крутые и полезные постройки. Однако иногда даже опытным и талантливым проектировщикам и строителям не всегда удаётся реализовать своё видение в полной мере, что приводит к созданию поистине неудачных архитектурных произведений.