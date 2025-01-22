Проблему Киева будут решать в треугольнике Вашингтон-Москва-Пекин. Дональду Трампу не удалось выполнить обещание завершить вооруженный конфликт на Украине в течение 24 часов после вступления в должность президента США.
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