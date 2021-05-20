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Шер рассказала, почему пела измученному слону в Пакистане

Шер рассказала, почему пела измученному слону в Пакистане

Певица Шер раскрыла секрет исполненной для 36-летнего слона Каавана песни Фрэнка Синатры "My way". Фанаты обратились к певице с просьбой о помощи для слона, который содержится в чудовищных условиях в зоопарке в Исламабаде, сообщает ET Canada.

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