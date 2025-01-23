Erid: 2W5zFJ1mei4 Группа компаний «АПРИ» отчиталась о результатах деятельности за 2024 год Для ПАО «АПРИ» 2024 стал годом значительного роста и подтверждением устойчивости бизнеса, его способности адаптироваться к изменяющимся условиям рынка В 2024 году объем ввода в эксплуатацию составил 214,05 тыс.