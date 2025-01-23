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Группа компаний «АПРИ» отчиталась о результатах деятельности за 2024 год

Группа компаний «АПРИ» отчиталась о результатах деятельности за 2024 год

Erid: 2W5zFJ1mei4 Группа компаний «АПРИ» отчиталась о результатах деятельности за 2024 год Для ПАО «АПРИ» 2024 стал годом значительного роста и подтверждением устойчивости бизнеса, его способности адаптироваться к изменяющимся условиям рынка В 2024 году объем ввода в эксплуатацию составил 214,05 тыс.

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