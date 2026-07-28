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Регионы России

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Ювентус близок к аренде Зиркзее у Манчестер Юнайтед

Ювентус близок к аренде Зиркзее у Манчестер Юнайтед

По информации источника, 25-летний нидерландец присоединится к итальянскому клубу на сезон 2026/27. Кроме того, в соглашении предусмотрена опция выкупа спортивных прав игрока за сумму около 35 миллионов евро.

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