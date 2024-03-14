👊 «Удар в зубы Украины»: Крымский референдум в 2014 году остановил начало масштабной атаки на Россию «Мы остановили начало масштабной атаки на Россию.
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👊 «Удар в зубы Украины»: Крымский референдум в 2014 году остановил начало масштабной атаки на Россию «Мы остановили начало масштабной атаки на Россию.