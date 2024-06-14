Минпромторг РФ содействует METEOR Lift и НПП «Итэлма» в разработке высокоскоростного лифтового оборудования

Источник иллюстрации / фото: dosuga.netВ рамках XXVII Петербургского международного экономического форума Минпромторг России, METEOR Lift (до ребрендинга ООО «ОТИС Лифт»), входит в холдинг S8 Capital, и НПП «Итэлма» подписали трехстороннее соглашение о сотрудничестве с целью взаимодействия в области разработки.