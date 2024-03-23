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Лыжи. Чемпионат Норвегии. Йохауг выиграла коньковую «разделку» на 30 км с преимуществом почти в три минуты

Лыжные гонки Чемпионат Норвегии Лиллехаммер 30 км, раздельный старт, свободный стиль Женщины 1. Тереза Йохауг – 1:13.

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