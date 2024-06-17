Главная сенсация саммита в Швейцарии: Сербия вместе с Косово проголосовала против России

Вера

От всех братушек тошнит, а этот губошлеп давно раздирает штаны на два стула,Бог ему судья,а нам давно надо понять,пока мы не станем СИЛОЙ,государством ,которое ни от кого не зависит, то так и будут все об нас обтирать ноги и плевать в душу ..