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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Главная сенсация саммита в Швейцарии: Сербия вместе с Косово проголосовала против России

Главная сенсация саммита в Швейцарии: Сербия вместе с Косово проголосовала против России

Политнавигатор Главная сенсация саммита в Швейцарии: Сербия вместе с Косово проголосовала против России Главной неожиданностью состоявшегося антироссийского саммита в Швейцарии стало синхронное голосование Сербии и т.

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Комментарии
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Вера
От всех братушек тошнит, а этот губошлеп давно раздирает штаны на два стула,Бог ему судья,а нам давно надо понять,пока мы не станем СИЛОЙ,государством ,которое ни от кого не зависит, то так и будут все об нас обтирать ноги и плевать в душу ..
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2 час.
O
Olga
Почему-то подлость Вучича по отношению к России не слишком удивляет. Только после этого он должен забыть о пряниках от России. Пусть на Западе газ и всё прочее покупает. Отвратительно, когда политик прикидывается другом, а сам ведёт себя как последняя шлюха.
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2 час.
лл
лина любимцева
Вучич уже давно склоняется в сторону Евросоюза. Они же давят на   Сербию. Причем, самым наглым образом.
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2 час.

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