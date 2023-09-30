Медведев пообещал, что новых регионов в составе России станет больше

Выбор, сделанный в ходе референдумов жителями ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей год назад, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал символом «не только восстановления исторической справедливости, но и единства русского народа».
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