Рынок испытывает давление, продают бумаги застройщиков

Российский рынок открыл торги в понедельник, 25 марта, снижением ключевых индикаторов. Индекс МосБиржи в первые минуты основной сессии в минусе на 0,61%, до 3253,37 пункта, индекс РТС упал на 0,73%, до 1104,92 пункта.