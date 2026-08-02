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Космические силы США выделили K2 Space $22,9 млн на испытания лазерной связи между спутниками

Космические силы США выделили K2 Space $22,9 млн на испытания лазерной связи между спутниками

Два спутника с оптическими терминалами должны подтвердить работу будущей сети передачи данных на орбитеКосмические силы США заключили с компанией K2 Space контракт стоимостью $22,9 млн на проведение испытаний лазерных терминалов связи Enterprise Space Terminal на орбите Земли.

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