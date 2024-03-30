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Как на Руси встречали народный праздник Кириллов день 31 марта

Как на Руси встречали народный праздник Кириллов день 31 марта

Как на Руси встречали народный праздник Кириллов день 31 марта Анастасия АндрееваВ этот день православные верующие обращаются к святителю Кириллу Иерусалимскому с молитвой о дожде, чтобы посевы проросли быстрее.

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