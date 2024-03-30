Как на Руси встречали народный праздник Кириллов день 31 марта Анастасия АндрееваВ этот день православные верующие обращаются к святителю Кириллу Иерусалимскому с молитвой о дожде, чтобы посевы проросли быстрее.
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