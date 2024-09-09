Полиция ищет водителя, сбившего 11-летнего велосипедиста на Стасовой

В Петербурге идут поиски водителя, который сбил ребенка и скрылся с места ДТП. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, 8 сентября в отдел полиции Красногвардейского района города поступила телефонограмма из медучреждения.