Полиция ищет водителя, сбившего 11-летнего велосипедиста на Стасовой

В Петербурге идут поиски водителя, который сбил ребенка и скрылся с места ДТП. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, 8 сентября в отдел полиции Красногвардейского района города поступила телефонограмма из медучреждения.
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