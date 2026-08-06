"Новая угроза - новая технология - новая тактика": Западное СМИ попыталось определить победителя в войне на Украине с помощью теории

Количество ударов в современной войне далеко не всегда отражает реальное положение дел. Снижение числа атак не обязательно означает ослабление давления на противника, а рост интенсивности обстрелов сам по себе еще не свидетельствует о стратегическом преимуществе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии