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Царьград

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"Новая угроза - новая технология - новая тактика": Западное СМИ попыталось определить победителя в войне на Украине с помощью теории

"Новая угроза - новая технология - новая тактика": Западное СМИ попыталось определить победителя в войне на Украине с помощью теории

Количество ударов в современной войне далеко не всегда отражает реальное положение дел. Снижение числа атак не обязательно означает ослабление давления на противника, а рост интенсивности обстрелов сам по себе еще не свидетельствует о стратегическом преимуществе.

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