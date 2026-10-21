Одна из главных причин низкого спроса — высокая стоимость устройства. iPhone Duo примерно в два раза дороже других популярных складных смартфонов, а в России его цена достигает около 300 тысяч рублей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Володин заявил о ...
- ЛС Санду заявила, чт...
- МЕ Российские силовы...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым