Завершение СВО близко? Сенатор Джабаров оценил прогноз командира спецназа "Ахмат"

Сенатор Джабаров отреагировал на слова Алаудинова о завершении СВО в 2024 году. "В таком случае мы сбережём и жизни наших людей, и жизни украинцев, которые погибают за неонацистский режим Владимира Зеленского", - уверен сенатор.