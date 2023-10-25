Гол и передача Тарасенко не спасли «Оттаву» от поражения в матче с «Баффало»

«Оттава» при счете 1:5 едва не совершила камбек, но все же уступила в домашнем матче с «Баффало». В ночь на 25 октября в Оттаве завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Оттава Сенаторз» принимала «Баффало Сэйбрз».