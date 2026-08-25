Parents.ru
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Parents.ru

516 подписчиков

Как помочь ребенку не выгореть в школе в первые месяцы: 5 способов

Как помочь ребенку не выгореть в школе в первые месяцы: 5 способов

Расставляем приоритеты и не требуем слишком много фото: Miljan Zivkovic/Shutterstock/Fotodom.ruВ начале учебного года ребенок может выглядеть совершенно довольным: новая канцелярия, встречи с друзьями, интересные планы, ощущение начала чего-то нового.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии