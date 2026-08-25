Как помочь ребенку не выгореть в школе в первые месяцы: 5 способов

Расставляем приоритеты и не требуем слишком много фото: Miljan Zivkovic/Shutterstock/Fotodom.ruВ начале учебного года ребенок может выглядеть совершенно довольным: новая канцелярия, встречи с друзьями, интересные планы, ощущение начала чего-то нового.