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Регионы России

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IKEA и Xbox представили коллекцию мебели для геймеров YXSTABY

IKEA и Xbox представили коллекцию мебели для геймеров YXSTABY

Одной из самых заметных новинок стала мобильная стойка для телевизора на колёсах. Экран крепится непосредственно к конструкции, а с обратной стороны предусмотрено специальное место для хранения консоли, контроллеров и других гаджетов.

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