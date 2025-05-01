Лукин о 0:2 с «Зенитом» в Кубке: «Стечение обстоятельств: первый гол – четыре рикошета, пенальти спорный. В Москве ЦСКА вернет должок»

ЦСКА уступил на выезде (0:2) в первом матче финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России. «Рано или поздно приходится брать на себя инициативу и, как в матче с «Зенитом», подсказывать, подбадривать Джамика Абдулкадырова.
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