Почетный президент РФС Колосков назвал бестолковщиной игру ЦСКА и "Спартака"

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков раскритиковал игру перенесенного 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московскими ЦСКА и "Спартаком", назвав это дерби худшим.
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