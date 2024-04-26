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Почетный президент РФС Колосков назвал бестолковщиной игру ЦСКА и "Спартака"

Почетный президент РФС Колосков назвал бестолковщиной игру ЦСКА и "Спартака"

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков раскритиковал игру перенесенного 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московскими ЦСКА и "Спартаком", назвав это дерби худшим.

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