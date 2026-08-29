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Царьград

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В Горно-Алтайске двухлетнему ребёнку оторвало палец на детской площадке

В Горно-Алтайске двухлетнему ребёнку оторвало палец на детской площадке

Палец успешно пришили обратно, но горка продолжает стоять на том же месте. В Горно-Алтайске двухлетний мальчик получил тяжёлую травму во время катания с металлической горки на детской площадке в центральном сквере.

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