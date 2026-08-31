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Царьград

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«Яндекс Аренда» сообщил о росте арендных ставок в августе 2026

«Яндекс Аренда» сообщил о росте арендных ставок в августе 2026

В августе 2026 года медианная арендная плата в городах-спутниках Москвы достигла 49,9 тыс. рублей. «Яндекс Аренда» отметил значительный рост в Красногорске и увеличил ставки в семи из десяти городах.

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