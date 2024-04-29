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Торговая палата России и Италии приостановила оплату европейских товаров рублями

Торговая палата России и Италии приостановила оплату европейских товаров рублями

Решено приостановить работу системы, которая позволяла России покупать итальянские товары за рубли. Такое заявление сделал глава Итало-российской торговой палаты (ИРТП) Фердинандо Пелаццо в беседе с РИА Новости.

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