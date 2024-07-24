Два батальона 31-й бригады ВСУ попали в окружение у поселка Прогресс

На Покровском направлении сформировался небольшой «котел», в который попали два батальона 31-й бригады ВСУ Напомним, после неожиданно быстрой сдачи важного в тактическом отношении поселка Прогресс и укрепрайона в соседнем поселке Лозоватском ВСУ, можно сказать, сами сформировали охватившие их клещи.