Два батальона 31-й бригады ВСУ попали в окружение у поселка Прогресс

На Покровском направлении сформировался небольшой «котел», в который попали два батальона 31-й бригады ВСУ Напомним, после неожиданно быстрой сдачи важного в тактическом отношении поселка Прогресс и укрепрайона в соседнем поселке Лозоватском ВСУ, можно сказать, сами сформировали охватившие их клещи.
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