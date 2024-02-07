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Закон, порядок, государство

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ВТБ вошел в топ-3 лучших работодателей России по версии HeadHunter

ВТБ вошел в топ-3 лучших работодателей России по версии HeadHunter

По итогам 2023 года ВТБ вошел в тройку лидеров среди крупнейших компаний России в рейтинге работодателей HeadHunter, поднявшись за год сразу на четыре позиции.

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