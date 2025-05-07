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Крупнейший в России Международный вальс Победы провели в ДВФУ

Крупнейший в России Международный вальс Победы провели в ДВФУ

Почти 1200 человек со всех уголков Приморья приняли участие в грандиозном концерте в кампусе Дальневосточного федерального университета, посвященном празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

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