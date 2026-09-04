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ИА Регнум

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Школа юного журналиста НЦ «Россия» открыла набор на второй сезон

3 сентября в национальном центре «Россия» состоялась пресс-конференция, посвященная старту второго сезона авторского проекта «Школа юного журналиста».

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