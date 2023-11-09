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Царьград

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"Башни Кремля" знают причину визита Пугачёвой в Россию

"Башни Кремля" знают причину визита Пугачёвой в Россию

"Башни Кремля" знают причину визита Аллы Пугачёвой в Россию. Неужели даже высокопоставленные покровители не могут ничем помочь "примадонне"?Как ранее сообщал Царьград, краткосрочный, продолжительностью менее трёх суток, визит Аллы Пугачёвой в Россию со 2 по 5 ноября 2023 года вызвал немалый информационный ажиотаж.

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Комментарии
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НС
НАТАЛЬЯ Силкина
Больная,старая женщина, правда с большими деньгами, уже набила оскомину своими приездами,отъездами, пора на пенсии вязать носки детям и другим родственникам.
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