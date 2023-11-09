"Башни Кремля" знают причину визита Пугачёвой в Россию

"Башни Кремля" знают причину визита Аллы Пугачёвой в Россию. Неужели даже высокопоставленные покровители не могут ничем помочь "примадонне"?Как ранее сообщал Царьград, краткосрочный, продолжительностью менее трёх суток, визит Аллы Пугачёвой в Россию со 2 по 5 ноября 2023 года вызвал немалый информационный ажиотаж.