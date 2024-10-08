Тульская служба новостей открыла вакансию ТВ-корреспондента

Тульская служба новостей ищет ТВ-корреспондента.Обязанности: - Выезд на съёмки сюжетов по заданию редакции, написание материалов для трансляции на телеканале; — Проведение интервью и подготовка комментариев к ним; — Озвучивание сюжетов и новостей на телеканале; — Участие в разработке программ и рубрик телеканала.