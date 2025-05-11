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Телеканал «Моя Планета»

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Самые грустные и счастливые языки мира

Самые грустные и счастливые языки мира

Какие языки являются самыми позитивными Словарный состав Национальная специфика  Отражение идеи обладания Экспрессивность Падежная система Принцип Поллианны Как определяют настроение в тексте Какие языки являются самыми счастливыми Фото: WineDonuts/Shutterstock/FOTODOM Языки отличаются друг от друга не только по лингвистическим характеристикам, но и по степени счастья, которое способны получить люди, на них говорящие Для непривычного уха повседневная немецкая речь будто бы целиком состоит из нецензурной ругани, в то время как в итальянском или испанском, кажется, вовсе невозможно произнести ни одного бранного слова.

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