Самые грустные и счастливые языки мира

Какие языки являются самыми позитивными Словарный состав Национальная специфика Отражение идеи обладания Экспрессивность Падежная система Принцип Поллианны Как определяют настроение в тексте Какие языки являются самыми счастливыми Фото: WineDonuts/Shutterstock/FOTODOM Языки отличаются друг от друга не только по лингвистическим характеристикам, но и по степени счастья, которое способны получить люди, на них говорящие Для непривычного уха повседневная немецкая речь будто бы целиком состоит из нецензурной ругани, в то время как в итальянском или испанском, кажется, вовсе невозможно произнести ни одного бранного слова.