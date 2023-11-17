Информация о пострадавших уточняется. В ночь на пятницу на юге Петербурга произошла дорожная авария. — Кроссовер въехал в остановку на проспекте Стачек у Кировского райсовета, — написали в социальных сетях очевидцы.
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