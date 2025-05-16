Депутат Гусев предложил перевести на бюджет ординатора, принявшую роды в метро

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев обратился к губернатору Московской области Андрею Воробьеву с предложением перевести девушку-ординатора, принявшую роды у женщины в метро, на бюджетное обучение.
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